Super Mario 64 | dove trovare tutte le stelle di Monte Gigante

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 24 settembre 2020) In questa guida vedremoledel livelloin64 È inutile fare una presentazione di. Tutti abbiamo provato almeno una volta questo imprescindibile capolavoro prodotto da Nintendo nei lontani anni ’80 sul Nintendo Entertainment System. Nel corso degli anni, l’idraulico italiano più famoso del mondo è stato protagonista di innumerevoli titoli su varie console differenti. Oggi siamo qui per analizzare uno dei capitoli più famosi della serie, ovvero64, per vedere come raccogliereledel...