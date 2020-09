Smart working, cosa cambia dal 16 ottobre? Le nuove regole per lavoratori e genitori (Di giovedì 24 settembre 2020) Il 15 ottobre terminerà lo stato di emergenza per il Coronavirus. In caso di mancato rinnovo cambieranno anche le regole per lo Smart working «semplificato» introdotto in fase di emergenza. Le nuove regole e la necessità di nuovi accordi Leggi su corriere (Di giovedì 24 settembre 2020) Il 15terminerà lo stato di emergenza per il Coronavirus. In caso di mancato rinnovo cambieranno anche leper lo«semplificato» introdotto in fase di emergenza. Lee la necessità di nuovi accordi

sole24ore : #Smartworking, cosa serve perché diventi davvero “smart”? Lo spiega @orioli_alberto in questo video… - SkyTG24 : Lavoro smart working e congedi, cosa cambia dal 16 ottobre per chi ha figli in quarantena - sole24ore : Smart working dal 16 ottobre, come cambiano le regole per la quarantena dei figli ?? - CgilBologna : RT @fisac_cgil: Esecutivo Donne: Smart Working per i genitori lavoratori con un almeno un figlio minore di 14 anni in quarantena da scuola… - nottedyluna : RT @StaseraItalia: 'Io sono molto preoccupata per lo smart working perchè nelle grandi città significa far morire tutte le attività' Parla… -