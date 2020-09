Nel M5s è resa dei conti, oggi scintille in assemblea. Di Maio difende le alleanze (Di giovedì 24 settembre 2020) E` in programma alle 18 di oggi l`assemblea congiunta dei parlamentari del Movimento 5 stelle, alle prese con una delle crisi più aspre dalla sua nascita. In omaggio alle norme sanitare per l`emergenza Covid-19, i deputati saranno nell`auletta dei gruppi di Montecitorio e i senatori collegati via Zoom da una sala di palazzo Madama. Ma le distanze non basteranno, probabilmente, a svelenire un clima sempre più infuocato. Dopo le bordate fra i big di queste ultime ore e il florilegio dei retroscena giornalistici che hanno rilanciato l`immagine del "tutti contro tutti", anche in queste ore i panni del peacekeeper prova a vestirli Roberto Fico. Mai, da quando è presidente della Camera, aveva preso la parola per due giorni di seguito per commentare le vicende interne del Movimento. A Montecitorio raccontano che Fico si stia interessando ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 24 settembre 2020) E` in programma alle 18 dil`congiunta dei parlamentari del Movimento 5 stelle, alle prese con una delle crisi più aspre dalla sua nascita. In omaggio alle norme sanitare per l`emergenza Covid-19, i deputati saranno nell`auletta dei gruppi di Montecitorio e i senatori collegati via Zoom da una sala di palazzo Madama. Ma le distanze non basteranno, probabilmente, a svelenire un clima sempre più infuocato. Dopo le bordate fra i big di queste ultime ore e il florilegio dei retroscena giornalistici che hanno rilanciato l`immagine del "tutti contro tutti", anche in queste ore i panni del peacekeeper prova a vestirli Roberto Fico. Mai, da quando è presidente della Camera, aveva preso la parola per due giorni di seguito per commentare le vicende interne del Movimento. A Montecitorio raccontano che Fico si stia interessando ...

