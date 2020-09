LG K42 e K52 arrivano in Italia | prezzi e caratteristiche

PuntoCellulare : LG K62 è uno dei nuovi smartphone che il marchio coreano LG Electronics ha intenzione di lanciare in Europa ad otto… -

Ultime Notizie dalla rete : K42 K52

Fratello maggiore di LG K52 ed LG K42, secondo le indiscrezioni si dovrebbe contraddistinguere per lo schermo da 6.6 pollici in formato HD+, con pannello LCD e foro per selfie camera. La dotazione ...Ultimamente LG è stata sotto la luce dei riflettori grazie al suo Wing con doppio schermo rotante (se siete curiosi di capire come funziona, guardate la nostra prova), ma nel frattempo pensa anche all ...