Juventus, idee chiare per Pirlo: arriva un attacco stellare (Di giovedì 24 settembre 2020) idee chiare per Andrea Pirlo: la sua Juventus giocherà un calcio propositivo e ricco di interpreti che possano dire la loro con continuità sia in fase di possesso che in quella di ripiegamento. Al centro dei pensieri del Maestro, che sta iniziando a raccogliere i frutti del mercato in entrata forgiato dal dirigente bianconero Fabio Paratici, c’è però in particolar modo il reparto offensivo: nella testa dell’allenatore della Juve, infatti, le diverse strategie per l’attacco della Vecchia Signora che verrà, con il tecnico che sarà chiamato a far coabitare nello stesso roster di calciatori Cristiano Ronaldo e Dybala con i nuovi volti della Continassa Dejan Kulusevski e Alvaro Morata. Ma come fare a gestire le rotazioni di tutti questi campioni? ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 24 settembre 2020)per Andrea: la suagiocherà un calcio propositivo e ricco di interpreti che possano dire la loro con continuità sia in fase di possesso che in quella di ripiegamento. Al centro dei pensieri del Maestro, che sta iniziando a raccogliere i frutti del mercato in entrata forgiato dal dirigente bianconero Fabio Paratici, c’è però in particolar modo il reparto offensivo: nella testa dell’allenatore della Juve, infatti, le diverse strategie per l’della Vecchia Signora che verrà, con il tecnico che sarà chiamato a far coabitare nello stesso roster di calciatori Cristiano Ronaldo e Dybala con i nuovi volti della Continassa Dejan Kulusevski e Alvaro Morata. Ma come fare a gestire le rotazioni di tutti questi campioni? ...

