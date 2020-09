Il vero James Bond che spiava la Polonia negli anni della Guerra Fredda (Di giovedì 24 settembre 2020) Un vero agente segreto britannico di nome James Bond è realmente esistito e operò in Polonia negli anni della Guerra Fredda. Lo hanno scoperto ricercatori dell'Istituto Nazionale della Memoria polacco (Instytutu Pamięci Naradowej – IPN) setacciando documenti d'archivio nei quali risulta che avesse l'aspetto di un gentleman dalla corporatura robusta «interessato alle donne». Il suo nome completo era James Albert Bond nato nel 1928 a Bideford nel Devon. Lavorava all'ambasciata di Varsavia dove era arrivato il 18 febbraio 1964 con «l'incarico ufficiale di segretario archivista presso l'addetto militare dell'ambasciata ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 24 settembre 2020) Unagente segreto britco di nomeè realmente esistito e operò in. Lo hanno scoperto ricercatori dell'Istituto NazionaleMemoria polacco (Instytutu Pamięci Naradowej – IPN) setacciando documenti d'archivio nei quali risulta che avesse l'aspetto di un gentleman dalla corporatura robusta «interessato alle donne». Il suo nome completo eraAlbertnato nel 1928 a Bideford nel Devon. Lavorava all'ambasciata di Varsavia dove era arrivato il 18 febbraio 1964 con «l'incarico ufficiale di segretario archivista presso l'addetto militare dell'ambasciata ...

