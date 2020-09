Il settembre al Parco del Pionta si conclude con tre concerti (Di giovedì 24 settembre 2020) Ancora attività al Parco del Pionta nel fine settimana in arrivo per l'Associazione Le 7 Note . concerti nel verde del Parco del Pionta, alla scoperta delle antiche rovine del Duomo Vecchio, ma anche ... Leggi su lanazione (Di giovedì 24 settembre 2020) Ancora attività aldelnel fine settimana in arrivo per l'Associazione Le 7 Note .nel verde deldel, alla scoperta delle antiche rovine del Duomo Vecchio, ma anche ...

Confindustria : ?? Save the date | Appuntamento con l’Assemblea #Confindustria2020 Martedì 29 settembre, ore 15.00, Auditorium Par… - ComuneMI : Da sabato 19 settembre e per tutti i fine settimana (dalle 8 alle 20) la strada rurale di via Vaiano Valle diventa… - lungoparma : “In cucina con Verdi”: al Parco Eridania una serata gastronomica dedicata al Maestro: Il 24 settembre si terrà pres… - donascipio : RT @Confindustria: ?? Save the date | Appuntamento con l’Assemblea #Confindustria2020 Martedì 29 settembre, ore 15.00, Auditorium Parco de… - PARCO_AVETO : RT @ValliParcoAveto: In occasione della Giornata dei Sentieri Liguri 2020 apertura straordinaria del Museo del Bosco @PARCO_AVETO al Lago d… -

Ultime Notizie dalla rete : settembre Parco Cose da fare a Napoli per il Weekend dal 25 al 27 settembre 2020 Napoli da Vivere Caltanissetta. Ultimo appuntamento al Parco Archeologico Palmintelli con “Al Parco sotto le Stelle”.

Ultimo appuntamento domani sera (Venerdì 25 Settembre) alle ore 21,00 al Parco Archeologico Palmintelli per gli spettacoli inseriti nel cartellone denominato “Al Parco sotto le stelle 2020”. Cartellon ...

Museo Stabiae intitolato a D’Orsi, Indiana Jones anni ’50

(ANSA) – NAPOLI, 24 SET – Il Museo archeologico di Stabiae è intitolato a Libero D’Orsi, l’Indiana Jones degli anni Cinquanta che a Castellammare di Stabia (Napoli) intraprese la riscoperta delle Vill ...

Ultimo appuntamento domani sera (Venerdì 25 Settembre) alle ore 21,00 al Parco Archeologico Palmintelli per gli spettacoli inseriti nel cartellone denominato “Al Parco sotto le stelle 2020”. Cartellon ...(ANSA) – NAPOLI, 24 SET – Il Museo archeologico di Stabiae è intitolato a Libero D’Orsi, l’Indiana Jones degli anni Cinquanta che a Castellammare di Stabia (Napoli) intraprese la riscoperta delle Vill ...