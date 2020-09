Fece perquisire un giornalista che scrisse di un’inchiesta sul figlio del procuratore | il pm trasferito dal Csm per un voto da Brescia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 24 settembre 2020) Il Consiglio Superiore della Magistratura si spacca e con un solodi differenza tra favorevoli e contrari ha deciso il trasferimento d’ufficio, per incompatibilità, del pm della Dda diMauro Leo Tenaglia. Tre le astensioni sul caso del pubblico ministero, finito davanti al Csm per le “forti criticità” sorte nei rapporti con gli altri colleghi della procura distrettuale dopo la perquisizione disposta nei confronti di un. Nel luglio 2018, il sostitutodell’Antimafia dispose una perquisizione nei confronti del cronista del Giornale die corrispondente dell’Ansa Andrea Cittadini, che in precedenza aveva diffuso la notizia del coinvolgimento deldell’allora...