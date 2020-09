Eleonora Manta e Daniele De Santis uccisi con un coltello da macellaio (Di giovedì 24 settembre 2020) Mentre l’autopsia sul corpo di Eleonora Manta, la giovane uccisa con il suo fidanzato Daniele De Santis a Lecce, “ha confermato la ferocia con cui l’omicida si è scagliato contro la donna”, come ha riferito l’avvocato Fazzini, legale della famiglia di Daniele De Santis, che ha assitito all’esame condotto dal medico legale Roberto Vaglio a Lecce la Procura smentiva che ci fosse una persona in stato di fermo: “Non c’è nessun fermo e né in Procura né in caserma c’è attività di interrogatorio”. La Stampa spiega che la coppia è stata uccisa con un coltello da macellaio Proprio lunedì scorso, quando è accaduta la tragedia, era il primo ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020) Mentre l’autopsia sul corpo di, la giovane uccisa con il suo fidanzatoDea Lecce, “ha confermato la ferocia con cui l’omicida si è scagliato contro la donna”, come ha riferito l’avvocato Fazzini, legale della famiglia diDe, che ha assitito all’esame condotto dal medico legale Roberto Vaglio a Lecce la Procura smentiva che ci fosse una persona in stato di fermo: “Non c’è nessun fermo e né in Procura né in caserma c’è attività di interrogatorio”. La Stampa spiega che la coppia è stata uccisa con undaProprio lunedì scorso, quando è accaduta la tragedia, era il primo ...

