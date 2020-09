Editoria, il sottosegretario Martella: “Con Recovery Fund possiamo mettere in sicurezza il sistema editoriale italiano” (Di giovedì 24 settembre 2020) Martella: “sistema Editoriale italiano in sicurezza con il Recovery Fund” “Con il Recovery Fund possiamo mettere in sicurezza il sistema Editoriale italiano”: lo afferma il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’Editoria Andrea Martella durante l’audizione alla Commissione Cultura della Camera sulle priorità nell’utilizzo dei fondi Ue. Secondo Martella quella del Recovery Fund (leggi qui cosa prevede) è “una sfida da non perdere per mettere in sicurezza ... Leggi su tpi (Di giovedì 24 settembre 2020): “le italiano incon il” “Con ilinille italiano”: lo afferma ilalla presidenza del Consiglio con delega all’Andreadurante l’audizione alla Commissione Cultura della Camera sulle priorità nell’utilizzo dei fondi Ue. Secondoquella del(leggi qui cosa prevede) è “una sfida da non perdere perin...

