Coronavirus | Iran | il bilancio dei morti supera quota 25mila

(ANSA) - TEHERAN, 24 SET - Il bilancio dei morti provocati dal coronavirus in Iran ha superato quota 25.000: lo ha reso noto la portavoce del ministero della Sanità, Sima Lari, sottolineando che nelle ...

Russia-Iran: Zarif, Teheran e Mosca mantengono stretto coordinamento su questioni regionali

Mosca, 24 set 12:13 - (Agenzia Nova) - Russia e Iran mantengono uno stretto coordinamento per la risoluzione delle questioni regionali. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Jav ...

