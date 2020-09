Coronavirus | Ibrahimovic asintomatico | 14 giorni quarantena

(Di giovedì 24 settembre 2020) ANSA, - MILANO, 24 SET - Risultato positivo al, Zlatan, secondo quanto apprende l'Ansa, al momento è completamente. Lo svedese, che si trova isolato a casa, come ...

Corriere : ?? Ibra è positivo al coronavirus - DiMarzio : C'è il comunicato del #Milan: #Ibrahimovic positivo al #coronavirus Tutti gli altri rossoneri negativi al tampone - Agenzia_Ansa : #Ibrahimovic positivo al #Coronavirus, il giocatore del Milan è in quarantena a casa #ANSA - lusjenmilano : RT @ienapriski: Il #coronavirus è positivo a #Ibrahimovic . - MIVIBRA : #Coronavirus è positivo all’ #Ibrahimovic -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Ibrahimovic

(ANSA) - MILANO, 24 SET - Risultato positivo al coronavirus, Zlatan Ibrahimovic, secondo quanto apprende l'Ansa, al momento è completamente asintomatico. Lo svedese, che si trova isolato a casa, come ...(PRIMAPRESS) - MILANO - Zlatan Ibrahimovic è risultato positivo al coronavirus ed è quindi in isolamento. L'attaccante del Milan, annuncia il club, "è risultato positivo al tampone effettuato per la ...