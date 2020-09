Controlli stazione Termini | tre persone indagate in stato libertà

(Di giovedì 24 settembre 2020) Roma – Sono 1.181 leidentificate, 3indi liberta’, 36 gli operatori della Polizia Ferroviaria impegnati nei, con l’uso di metal detector e di smartphone, per un controllo mirato di bagagli, dei depositi ine dei passeggeri. Questi i risultati dell’Operazione ‘Alto Impatto’ del Compartimento di Polizia Ferroviaria che ha avuto luogo nella giornata di ieri 23 settembre, con la partecipazione delle unita’ cinofile della Polizia diantiesplosivo e antidroga, mirata al rafforzamento delle attivita’ di controllo del “territorio ferroviario” del principale scalo della Capitale. In particolare, gli agenti della Polizia Ferroviaria di Roma ...

ViViCentro : Prosegue l’attività di controllo del territorio dei Carabinieri del Comando Provinciale di Brescia. Alta l’attenzio… - sinapsinews : PALERMO-PISTOLA CALIBRO 44 IN CUCINA ARRESTATO DAI CARABINIERI - Continuano i controlli a tappeto dei Carabinieri… - oggicronacaal : Anche la stazione di Tortona nei controlli della Polizia Ferroviaria del Piemonte - meowromanticss : Stazione Garibaldi -accessibile -trovi i treni safe&quiet -vicini ci sono tiger e la red feltrinelli Stazione… - Mario84441682 : Altro che sicurezza, a Termini tutti salgono sui treni senza misurare la temperatura |<span style='color: rgb(153,… -

Ultime Notizie dalla rete : Controlli stazione

RomaDailyNews

Per i tamponi sui francesi che arrivano in Piemonte o sugli italiani che rientrano saranno utilizzati i 29 punti di prelievo ad accesso diretto organizzati in tutta la regione e si può prenotare il co ...Servizi di controllo del territorio disposti dai carabinieri del comando ... A boscoreale i carabinieri della sezione radiomobile e della locale stazione – insieme ai vigili del fuoco – hanno ...