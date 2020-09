Como | foto-denuncia di uno studente | “Bus affollati | così il distanziamento a scuola è inutile”

Leggi su limemagazine.eu

(Di giovedì 24 settembre 2020)di uno. Unodi 19 anni che frequenta un istituto superiore diit il suo viaggio sul bus che ogni mattina lo porta a: la gente è tutta ammassata e in molti non indossano la mascherina. Per il ragazzo “è inutile rispettare le regole anti-Covid ase sui mezzi pubblici non c’è”. “Serve a poco stare attenti aè mantenere ilse per andarci dobbiamo stare per minuti su un bus pieno di gente che non indossa neanche la mascherina”. Si sfoga con Fanpage.it, S. G.,di 19 anni di un istituto superiore di ...