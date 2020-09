Caso Università Link, rinviato a giudizio ex ministro Scotti (Di giovedì 24 settembre 2020) Federico Garau A finire nell'occhio del ciclone anche il segretario generale del Siulp, che avrebbe indirizzato verso l'ateneo numerosi agenti in servizio a Firenze, garantendo un percorso di studi agevolato Sono 69 in tutto gli indagati a vario titolo, e per i quali la procura della Repubblica di Firenze ha chiesto il processo, nell'ambito dell'inchiesta nata allo scopo di far luce su una serie di presunti esami agevolati nella Link Campus University. A finire nell'occhio del ciclone anche l'ex ministro Vincenzo Scotti, al vertice dell'ateneo privato di Roma. Oltre a quest'ultimo sono stati rinviati a giudizio anche dei dirigenti amministrativi dell'università, alcuni professori e decine di studenti. Secondo quanto riferito da AdnKronos, tra di essi risulterebbe anche un numero consistente di ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 24 settembre 2020) Federico Garau A finire nell'occhio del ciclone anche il segretario generale del Siulp, che avrebbe indirizzato verso l'ateneo numerosi agenti in servizio a Firenze, garantendo un percorso di studi agevolato Sono 69 in tutto gli indagati a vario titolo, e per i quali la procura della Repubblica di Firenze ha chiesto il processo, nell'ambito dell'inchiesta nata allo scopo di far luce su una serie di presunti esami agevolati nellaCampus University. A finire nell'occhio del ciclone anche l'exVincenzo, al vertice dell'ateneo privato di Roma. Oltre a quest'ultimo sono stati rinviati aanche dei dirigenti amministrativi dell'università, alcuni professori e decine di studenti. Secondo quanto riferito da AdnKronos, tra di essi risulterebbe anche un numero consistente di ...

NicolaPorro : Il caso #Suarez porta alla luce la pessima gestione delle nostre università. Il perché nel video-commento di… - Avvenire_Nei : Secondo il capo della Procura Cantone, per il calciatore #Suarez test farsa. Indagati i vertici dell'Università per… - Open_gol : Caso Suarez, gli studenti si dimettono per protesta. E l’università va avanti come se niente fosse: banditi l’altro… - sportli26181512 : #Notizie #Sceltidallaredazione «Come ti chiami?»: l’esame “truffa” di Luis Suarez: “Come ti chiami?”. “Mi chiamo Lu… - giure99 : Caso Suarez, gli studenti si dimettono per protesta E l’università va avanti come se niente fosse «La verità è che… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Università Le intercettazioni: “Ha uno stipendio da 10 milioni, deve passare. Ma non spiccica una parola...” La Gazzetta dello Sport