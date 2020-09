Calciomercato Lazio – Tare prova a portare a casa il colpo Draxler (Di giovedì 24 settembre 2020) Calciomercato Lazio – Dopo la delusione David Silva, il ds Tare prova ad infiammare la piazza cercando di porTare a Roma Julian Draxler dal PSG. Il centrocampista tedesco ha contratto in scadenza a giugno 2021 con il PSG e la Lazio ha pronto un quinquennale da 3,5 milioni annui per convincerlo al trasferimento e la possibilità di giocare comunque la Champions League. Chiuso l’affare Hoedt Inzaghi spera di abbracciare un rinforzo sulla trequarti richiesto da tempo alla società. Un giocatore che possa alternarsi con Luis Alberto e Milinkovic così da porTare qualità tra la trequarti e l’attacco. Lotito aveva promesso nuovi acquisti e chissà che non possa essere proprio Draxler ma ... Leggi su giornal (Di giovedì 24 settembre 2020)– Dopo la delusione David Silva, il dsad infiammare la piazza cercando di pora Roma Juliandal PSG. Il centrocampista tedesco ha contratto in scadenza a giugno 2021 con il PSG e laha pronto un quinquennale da 3,5 milioni annui per convincerlo al trasferimento e la possibilità di giocare comunque la Champions League. Chiuso l’affare Hoedt Inzaghi spera di abbracciare un rinforzo sulla trequarti richiesto da tempo alla società. Un giocatore che possa alternarsi con Luis Alberto e Milinkovic così da porqualità tra la trequarti e l’attacco. Lotito aveva promesso nuovi acquisti e chissà che non possa essere proprioma ...

