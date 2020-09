Cagliari | ecco Godin | il difensore è arrivato in Sardegna – VIDEO

(Di giovedì 24 settembre 2020)Diego!Gepostet von Calcio News 24 am Donnerstag, 24. September 2020Diegoall’aeroporto diaccolto da un buon numero di tifosi e giornalistiDiegoè atterrato da pochi minuti a, accolto da un buon numero di tifosi e giornalisti. Sciarpa rossoblù al collo e mascherina, iluruguaiano non ha rilasciato dichiarazioni ai media presenti.Nelle prossime ore è attesa la firma sul contratto e l’annuncio ufficiale da parte delche potrà annoverare tra le sue fila un grandissimo profilo internazionale.Leggi su ...

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari ecco

Diego Godin è arrivato all’aeroporto di Cagliari accolto da un buon numero di tifosi e giornalisti ...Diego Godin saluta l'Inter. Dopo un solo anno in nerazzurro, per il difensore ci sarà ora il Cagliari. L'ex Atletico Madrid ha comunque voluto ringraziare l'ambiente per la stagione passata insieme. E ...