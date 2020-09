Buddy Valastro, il “Boss delle Torte” ricoverato in ospedale: “Coinvolto in un terribile incidente” (Di giovedì 24 settembre 2020) Buddy Valastro, il “boss delle torte” dell’omonimo programma in onda su Real Time, è stato ricoverato in ospedale in seguito ad un incidente domestico. In base a quanto riportato dal portale Tmz il pasticciere, diventato in pochi anni una star della tv grazie ai programmi dedicati al suo lavoro, si è fatto male mentre giocava a bowling con la famiglia sulla pista che ha in casa di casa sua. Buddy avrebbe cercato di prendere i birilli dal meccanismo che li riposiziona, ma il suo braccio e la sua mano destra sono rimasti bloccati e compressi all’interno dell’unità. Lo ha fatto sapere lo stesso pasticciere attraverso una foto su Facebook, postata dal letto d’ospedale: “Sono stato coinvolto in un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020), il “bosstorte” dell’omonimo programma in onda su Real Time, è statoinin seguito ad un incidente domestico. In base a quanto riportato dal portale Tmz il pasticciere, diventato in pochi anni una star della tv grazie ai programmi dedicati al suo lavoro, si è fatto male mentre giocava a bowling con la famiglia sulla pista che ha in casa di casa sua.avrebbe cercato di prendere i birilli dal meccanismo che li riposiziona, ma il suo braccio e la sua mano destra sono rimasti bloccati e compressi all’interno dell’unità. Lo ha fatto sapere lo stesso pasticciere attraverso una foto su Facebook, postata dal letto d’: “Sono stato coinvolto in un ...

