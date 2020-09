Bielorussia, la Ue contro Lukashenko: “Insediamento illegittimo, risultato delle elezioni è falsificato” (Di giovedì 24 settembre 2020) Naufragato il via libera alle sanzioni causa veto di Cipro, l’Unione europea, in una nota dell’Alto rappresentante per la politica estera Javier Borrell, ribadisce che il giuramento di Alexander Lukashenko, avvenuto ieri in una cerimonia non annunciata, “manca di qualsiasi legittimazione democratica” poiché l’Unione europea “non riconosce i risultati falsificati delle elezioni” del 9 agosto Nella nota a nome dei 27 Paesi Ue, Borrell ribadisce il pieno appoggio dell’Unione ai cittadini bielorussi che continuano a protestare e ribadisce il loro diritto “a essere rappresentati da chi sceglieranno liberamente attraverso nuove elezioni inclusive, trasparenti e credibili”. “Alla luce della situazione attuale, l’Ue sta rivedendo le sue relazioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020) Naufragato il via libera alle sanzioni causa veto di Cipro, l’Unione europea, in una nota dell’Alto rappresentante per la politica estera Javier Borrell, ribadisce che il giuramento di Alexander, avvenuto ieri in una cerimonia non annunciata, “manca di qualsiasi legittimazione democratica” poiché l’Unione europea “non riconosce i risultati falsificati” del 9 agosto Nella nota a nome dei 27 Paesi Ue, Borrell ribadisce il pieno appoggio dell’Unione ai cittadini bielorussi che continuano a protestare e ribadisce il loro diritto “a essere rappresentati da chi sceglieranno liberamente attraverso nuoveinclusive, trasparenti e credibili”. “Alla luce della situazione attuale, l’Ue sta rivedendo le sue relazioni ...

