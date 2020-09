Allerta Meteo Protezione Civile, ondata di freddo e forte maltempo sull’Italia: allarme arancione in 7 regioni, neve sulle Alpi [MAPPE e BOLLETTINI] (Di giovedì 24 settembre 2020) Allerta Meteo – La saccatura di origine artica, attualmente in approfondimento sul Mediterraneo centrale, continuera’ a determinare una fase di maltempo su gran parte del Paese. Le precipitazioni, anche temporalesche e localmente intense, interesseranno oggi il Centro-Nord, per estendersi domani anche al Sud. Si assistera’ inoltre ad una generale diminuzione delle temperature e ad un consistente aumento della ventilazione dai quadranti occidentali, anche con raffiche di burrasca forte, che potranno determinare mareggiate lungo le coste occidentali del Paese. E sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 24 settembre 2020)– La saccatura di origine artica, attualmente in approfondimento sul Mediterraneo centrale, continuera’ a determinare una fase disu gran parte del Paese. Le precipitazioni, anche temporalesche e localmente intense, interesseranno oggi il Centro-Nord, per estendersi domani anche al Sud. Si assistera’ inoltre ad una generale diminuzione delle temperature e ad un consistente aumento della ventilazione dai quadranti occidentali, anche con raffiche di burrasca, che potranno determinare mareggiate lungo le coste occidentali del Paese. E sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento dellad’intesa con lecoinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di ...

