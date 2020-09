“Zitta gallina”: è scontro in diretta tra Bianca Berlinguer e Corona (Di mercoledì 23 settembre 2020) CartaBianca è il programma condotto da Bianca Berlinguer su Rai3. Lo scrittore Mauro Corona è ospite fisso della trasmissione in video collegamento ma nella scorsa puntata si è lasciato andare ad alcune frasi spiacevoli nei confronti di Bianca Berlinguer. Proprio durante la messa in onda i due hanno avuto uno scontro diretto e sebbene Corona è noto per la sua schiettezza la situazione ha portato ad un’accesa lite. Il tutto è nato dal fatto che Mauro Corona ha citato il nome di un alberto. La Berlinguer a questo punto ha ricordato allo scrittore che quella era una forma di pubblicità e ciò non poteva essere ammesso perché non si può fare ... Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 23 settembre 2020) Cartaè il programma condotto dasu Rai3. Lo scrittore Mauroè ospite fisso della trasmissione in video collegamento ma nella scorsa puntata si è lasciato andare ad alcune frasi spiacevoli nei confronti di. Proprio durante la messa in onda i due hanno avuto unodiretto e sebbeneè noto per la sua schiettezza la situazione ha portato ad un’accesa lite. Il tutto è nato dal fatto che Mauroha citato il nome di un alberto. Laa questo punto ha ricordato allo scrittore che quella era una forma di pubblicità e ciò non poteva essere ammesso perché non si può fare ...

HuffPostItalia : 'Stia zitta, gallina!'. Corona offende Berlinguer. La replica: 'Non si permetta' - Menanni1 : @teoxandra 'Zitta gallina' lo ha detto Sallusti? - St0neAnge1 : Col 'stia zitta, gallina' la tv italiana ha raggiunto il fondo dell'abisso e per maggiore beffa parliamo di quella… - mmanca : RT @HuffPostItalia: 'Stia zitta, gallina!'. Corona offende Berlinguer. La replica: 'Non si permetta' - ilgrilloparlan2 : RT @HuffPostItalia: 'Stia zitta, gallina!'. Corona offende Berlinguer. La replica: 'Non si permetta' -

