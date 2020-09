Viminale: 300 richiedenti asilo accolti, erano nel campo Moria dell’Isola di lesbo (Di mercoledì 23 settembre 2020) Ingresso in Italia per 300 richiedenti asilo provenienti dall'isola di lesbo dove alcuni giorni fa un incendio, provocato dagli stessi migranti, ha semidistrutto il campo profughi di Moria. L'arrivo dei migranti sara' possibile grazie al corridoio umanitario organizzato da ministero dell'Interno e Comunita' di Sant'Egidio Leggi su firenzepost (Di mercoledì 23 settembre 2020) Ingresso in Italia per 300provenienti dall'isola didove alcuni giorni fa un incendio, provocato dagli stessi migranti, ha semidistrutto ilprofughi di. L'arrivo dei migranti sara' possibile grazie al corridoio umanitario organizzato da ministero dell'Interno e Comunita' di Sant'Egidio

