Torino | i motivi del blitz a Londra E l’Atletico ha sempre in pugno Torreira

Il Torino ieri è andato a Londra per diverse situazioni di mercato. Ha provato a capire gli eventuali e possibili sviluppi per Lucas Torreira, ma (come abbiamo già detto ieri) ha memorizzato che l'Atletico è in una situazione di vantaggio, un'uscita libererebbe l'attuale centrocampista dell'Arsenal verso Madrid. Si sapeva, dunque, che sarebbe stata e sarebbe una situazione complicata. Il Torino era a Londra anche per seguire con gli agenti di Andersen gli sviluppi sul difensore del Lione che piace molto a Giampaolo, considerato che su Ferrari il Sassuolo continua a fare muro.

Non si spiegherebbe altrimenti il motivo per cui anche Davide Vagnati nel recente passato ... Il regista deve essere una priorità del Torino in questa sessione di mercato, soprattutto se si ha ...

Calciomercato Torino, colpo per l’Under 18: arriva Donato dalla Samp

Massimo Bava regala un rinforzo di qualità a Franco Semioli. Nel Torino Under 18 è pronto ad approdare Alessandro Donato, attaccante classe 2003 che si è appena svincolato dalla Sampdoria. Il club blu ...

Non si spiegherebbe altrimenti il motivo per cui anche Davide Vagnati nel recente passato ... Il regista deve essere una priorità del Torino in questa sessione di mercato, soprattutto se si ha ...

Massimo Bava regala un rinforzo di qualità a Franco Semioli. Nel Torino Under 18 è pronto ad approdare Alessandro Donato, attaccante classe 2003 che si è appena svincolato dalla Sampdoria. Il club blu ...