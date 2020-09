Stadi, Sileri: “Possibile aprire Olimpico fino a 25mila posti”. Speranza: “La priorità sono le scuole, non gli impianti” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Spadafora e Sileri, sostenuti dal Lega Serie A e Figc, spingono per un aumento delle presenze allo Stadio. Il ministro della Salute, Roberto Spadafora, frena rispondendo che “oggi la priorità sono le scuole e non gli Stadi”. intorno al ritorno dei tifosi allo Stadio si sta consumando l’ultimo scontro interno al governo, in bilico tra la necessità di far riaprire le porte del calcio agli appassionati, con conseguente ritorno economico per le squadre, e la necessità di salvaguardare la salute degli stessi spettatori proprio nel bel mezzo della seconda ondata di coronavirus nel Paese. Lo scontro sugli Stadi, Sileri: “Portare gli impianti a un terzo della capienza”. D’Amato (Lazio): ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 settembre 2020) Spadafora e, sostenuti dal Lega Serie A e Figc, spingono per un aumento delle presenze alloo. Il ministro della Salute, Roberto Spadafora, frena rispondendo che “oggi la prioritàlee non gli”. intorno al ritorno dei tifosi alloo si sta consumando l’ultimo scontro interno al governo, in bilico tra la necessità di far rile porte del calcio agli appassionati, con conseguente ritorno economico per le squadre, e la necessità di salvaguardare la salute degli stessi spettatori proprio nel bel mezzo della seconda ondata di coronavirus nel Paese. Lo scontro sugli: “Portare gli impianti a un terzo della capienza”. D’Amato (Lazio): ...

