Sì, negli ospedali italiani (ma non solo) è previsto l'uso della mascherina in sala parto (Di mercoledì 23 settembre 2020) Mercoledì 23 settembre 2020 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare il contenuto di un video pubblicato il 31 luglio 2020 su YouTube dal canale ByoBlu, videoblog fondato da Claudio Messora di cui avevamo parlato qui e già inserito da NewsGuard tra i siti che hanno pubblicato informazioni false o fuorvianti sul coronavirus. Il video oggetto della nostra verifica è intitolato "mascherina durante il parto, l'assurdo obbligo in alcuni ospedali italiani" e a partire dal minuto 1:14 parla dei protocolli messi a punto da alcune aziende ospedaliere italiane che obbligherebbero le partorienti a indossare la mascherina anche in sala

