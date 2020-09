Serie C, 1a giornata Girone C: le designazioni arbitrali per le gare del 27 settembre, Catania-Paganese… (Di mercoledì 23 settembre 2020) Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti e dei IV Ufficiali che dirigeranno le gare valide per la prima giornata di andata del Campionato di Serie C 2020/21 (Girone C) in programma domenica 27 settembre 2020.AVELLINO-TURRISArbitro: Federico Longo (Paola)Assistente 1: Paolo Laudato (Taranto)Assistente 2: Giuseppe Centrone (Molfetta)Quarto ufficiale: Ermes Fabrizio CavaliereCatania-PAGANESEArbitro: Daniele Perenzoni (Rovereto)Assistente 1: Antonio Severino (Campobasso)Assistente 2: Marco Carrelli (Campobasso)Quarto ufficiale: Antonio Costanza (Agrigento)CAVESE-VIBONESEArbitro: Andrea Calzavara (Varese)Assistente 1: Giacomo Monaco (Termoli)Assistente 2: Fabio Dell'Arciprete (Vasto)Quarto ufficiale: Eduart Pashuku (Albano Laziale)JUVE STABIA-MONOPOLIArbitro: Andrea ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 23 settembre 2020) Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti e dei IV Ufficiali che dirigeranno levalide per la primadi andata del Campionato diC 2020/21 (C) in programma domenica 272020.AVELLINO-TURRISArbitro: Federico Longo (Paola)Assistente 1: Paolo Laudato (Taranto)Assistente 2: Giuseppe Centrone (Molfetta)Quarto ufficiale: Ermes Fabrizio Cavaliere-PAGANESEArbitro: Daniele Perenzoni (Rovereto)Assistente 1: Antonio Severino (Campobasso)Assistente 2: Marco Carrelli (Campobasso)Quarto ufficiale: Antonio Costanza (Agrigento)CAVESE-VIBONESEArbitro: Andrea Calzavara (Varese)Assistente 1: Giacomo Monaco (Termoli)Assistente 2: Fabio Dell'Arciprete (Vasto)Quarto ufficiale: Eduart Pashuku (Albano Laziale)JUVE STABIA-MONOPOLIArbitro: Andrea ...

SerieA : I risultati del primo turno di #SerieATIM. 1???? La giornata si completerà il 30 settembre con Benevento-Inter, Udin… - FBiasin : Dopo mezza giornata di campionato giocata, siamo già al delirio generale. E poi dicono che in Serie A ci si annoia. - WiAnselmo : #SerieC, 1a giornata Girone C: le designazioni arbitrali per le gare del 27 settembre, #Catania-Paganese...… - Mediagol : #SerieC, 1a giornata Girone C: le designazioni arbitrali per le gare del 27 settembre, #Catania-Paganese...… - Carlotta_Cor : Cosa ti può migliorare la giornata istantaneamente? — Per le giornate che possono migliorare direi la musica, mia s… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie giornata Serie A, il calendario del prossimo turno: la 2^ giornata Sky Sport Diretta Lecce – Pordenone: risultato in tempo reale

La partita Lecce – Pordenone del 26 settembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e aggiornamenti in tempo reale del match valido per la prima giornata di Serie B, calcio d’inizio alle ore ...

Classifica marcatori Serie A 2020/21: tutti i gol

Classifica marcatori Serie A 2020/2021: a partire dal week-end del 19 e 20 settembre, giornata dopo giornata, le bocche di fuoco del nostro campionato si stanno dando battaglia per conquistare il ...

La partita Lecce – Pordenone del 26 settembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e aggiornamenti in tempo reale del match valido per la prima giornata di Serie B, calcio d’inizio alle ore ...Classifica marcatori Serie A 2020/2021: a partire dal week-end del 19 e 20 settembre, giornata dopo giornata, le bocche di fuoco del nostro campionato si stanno dando battaglia per conquistare il ...