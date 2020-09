Sensi | «Potremo fare grandi cose se miglioriamo dagli errori fatti»

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Stefano, centrocampista dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della prossima stagione nerazzurra Stefano, centrocampista dell’Inter, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport in cui ha parlato della prossima stagione nerazzurra. Ecco le sue parole: «Migliorando glidell’anno scorso. Dobbiamo pensare a noi stessi, cercando dibene in tutte le partite. L’ambizione è quella che coltiva ognuno di noi perché ti aiuta a migliorare e così». Leggi su Calcionews24.com

Stefano Sensi, centrocampista dell’Inter, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport in cui ha parlato della prossima stagione nerazzurra. Ecco le sue parole: «Migliorando gli errori dell’a ...Stando a quanto riferito da Sensi all'Inter nessuno vuole porsi obiettivi concentrandosi per far bene ogni singola partita. Il centrocampista infine, ha detto che se ogni elemento della rosa avrà ...