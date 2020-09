Scuola, l’appello dei presidi: “Da soli non ce la facciamo, aiutateci” (Di mercoledì 23 settembre 2020) I numeri sono ancora controllabili, ma le classi chiuse e poste in isolamento testimoniano la necessità di tenere alta la guardia. La Scuola ha riaperto i cancelli pochi giorni fa, chiude le porte delle classi quando viene trovato un positivo al Covid, fa affidamento sull’uso delle mascherine e sul buon senso degli alunni. La Scuola tiene duro, nonostante tutto. Ma tende una mano per ulteriori aiuti, come fa sapere all’Adnkronos il presidente dell’Associazione nazionale presidi Antonello Giannelli: “Mi appello ai giovani: fate ‘brillare’ l’Italia usando con orgoglio e amor di patria la mascherina il più possibile e rispettando il distanziamento; e mi rivolgo alla società civile affinché intervenga in modalità anti-assembramento monitorando le uscite degli ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 23 settembre 2020) I numeri sono ancora controllabili, ma le classi chiuse e poste in isolamento testimoniano la necessità di tenere alta la guardia. Laha riaperto i cancelli pochi giorni fa, chiude le porte delle classi quando viene trovato un positivo al Covid, fa affidamento sull’uso delle mascherine e sul buon senso degli alunni. Latiene duro, nonostante tutto. Ma tende una mano per ulteriori aiuti, come fa sapere all’Adnkronos il presidente dell’Associazione nazionaleAntonello Giannelli: “Mi appello ai giovani: fate ‘brillare’ l’Italia usando con orgoglio e amor di patria la mascherina il più possibile e rispettando il distanziamento; e mi rivolgo alla società civile affinché intervenga in modalità anti-assembramento monitorando le uscite degli ...

