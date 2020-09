Raggi: in bocca al lupo per riapertura a Baraka Bistrot di Centocelle (Di mercoledì 23 settembre 2020) Roma – “La serranda del Baraka Bistrot, nel quartiere Centocelle, e’ di nuovo alzata dopo l’incendio doloso di novembre scorso. In bocca al lupo a chi con coRaggio e grande determinazione ha ricostruito cio’ che era andato distrutto. È un nuovo inizio. Avanti insieme a testa alta”. Cosi’ il sindaco di Roma, Virginia Raggi, su Twitter. Leggi su romadailynews (Di mercoledì 23 settembre 2020) Roma – “La serranda del, nel quartiere, e’ di nuovo alzata dopo l’incendio doloso di novembre scorso. Inala chi con coo e grande determinazione ha ricostruito cio’ che era andato distrutto. È un nuovo inizio. Avanti insieme a testa alta”. Cosi’ il sindaco di Roma, Virginia, su Twitter.

AlvisiConci : RT @ValeryMell1: Cari Amici, fate attenzione alle”boutade“del FQ. Una delle eminenze grigie che via 5*ha un potere immenso é tal Travaglio(… - ManuelaBellipan : RT @ValeryMell1: Cari Amici, fate attenzione alle”boutade“del FQ. Una delle eminenze grigie che via 5*ha un potere immenso é tal Travaglio(… - Etya73 : RT @ValeryMell1: Cari Amici, fate attenzione alle”boutade“del FQ. Una delle eminenze grigie che via 5*ha un potere immenso é tal Travaglio(… - cardinale_anna : RT @ValeryMell1: Cari Amici, fate attenzione alle”boutade“del FQ. Una delle eminenze grigie che via 5*ha un potere immenso é tal Travaglio(… - vitcastagna : RT @ValeryMell1: Cari Amici, fate attenzione alle”boutade“del FQ. Una delle eminenze grigie che via 5*ha un potere immenso é tal Travaglio(… -

Ultime Notizie dalla rete : Raggi bocca Raggi: primo giorno di scuola, in bocca al lupo a tutti askanews Roma, Raggi impallinata dal fuoco amico per il ruolo di commissario alle grandi infrastrutture

La metro C, la chiusura dell'anello ferroviario e la via Salaria a quattro corsie. Tra i 50 progetti che il governo Conte è pronto a sbloccare entro la fine di settembre ci sono anche tre opere per Ro ...

Turismo sostenibile sicuro: gli italiani tra ecoturismo e post Covid

Turismo sostenibile come possibile risposta all’esigenza di sicurezza per le vacanze post Covid-19. Giovedì 24 settembre a Roma verrà presentato il 10° rapporto “Gli italiani, il turismo sostenibile e ...

La metro C, la chiusura dell'anello ferroviario e la via Salaria a quattro corsie. Tra i 50 progetti che il governo Conte è pronto a sbloccare entro la fine di settembre ci sono anche tre opere per Ro ...Turismo sostenibile come possibile risposta all’esigenza di sicurezza per le vacanze post Covid-19. Giovedì 24 settembre a Roma verrà presentato il 10° rapporto “Gli italiani, il turismo sostenibile e ...