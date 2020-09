Processo Vannini: la reazione dei genitori all’arringa della difesa [VIDEO] (Di mercoledì 23 settembre 2020) Al termine della quarta udienza del Processo d’appello per l’omicidio di Marco Vannini, i commenti dei genitori dopo le arringhe degli avvocati dei Ciontoli. “E’ difficile per due genitori vivere questa angoscia ogni volta”: lo dice Marina Conte, la mamma di Marco Vannini, al termine della quarta udienza del Processo d’appello bis per l’omicidio del … L'articolo Processo Vannini: la reazione dei genitori all’arringa della difesa VIDEO proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 23 settembre 2020) Al terminequarta udienza deld’appello per l’omicidio di Marco, i commenti deidopo le arringhe degli avvocati dei Ciontoli. “E’ difficile per duevivere questa angoscia ogni volta”: lo dice Marina Conte, la mamma di Marco, al terminequarta udienza deld’appello bis per l’omicidio del … L'articolo: ladeiall’arringaproviene da www.meteoweek.com.

Pamela56132182 : RT @chilhavistorai3: Marco Vannini: Federico Ciontoli “sabotatore del piano del padre” di nascondere lo sparo. Così il difensore avvocato D… - MarekNapoli : RT @chilhavistorai3: Marco Vannini: Federico Ciontoli “sabotatore del piano del padre” di nascondere lo sparo. Così il difensore avvocato D… - MarekNapoli : RT @chilhavistorai3: Marco Vannini: “Antonio Ciontoli non voleva la sua morte”. Al processo d'appello bis l'avvocato Miroli chiede per lui… - Katia80353137 : RT @chilhavistorai3: Marco Vannini: “Antonio Ciontoli non voleva la sua morte”. Al processo d'appello bis l'avvocato Miroli chiede per lui… - Vittoriozarrell : RT @chilhavistorai3: Marco Vannini: Federico Ciontoli “sabotatore del piano del padre” di nascondere lo sparo. Così il difensore avvocato D… -