Omicidio a Lecce, qualcuno ha sentito Eleonora gridare: “Andrea fermati” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Omicidio di Lecce: i testimoni hanno sentito gridare un nome da Eleonora, la fidanzata dell’arbitro Daniele De Santis, prima che fossero entrambi uccisi. Arriva quella che potrebbe risultare come un’importante svolta per risolvere il mistero del duplice Omicidio a Lecce che ha colpito l’arbitro di serie C Daniele De Santis e la sua fidanzata Eleonora … L'articolo Omicidio a Lecce, qualcuno ha sentito Eleonora gridare: “Andrea fermati” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 23 settembre 2020)di: i testimoni hannoun nome da, la fidanzata dell’arbitro Daniele De Santis, prima che fossero entrambi uccisi. Arriva quella che potrebbe risultare come un’importante svolta per risolvere il mistero del dupliceche ha colpito l’arbitro di serie C Daniele De Santis e la sua fidanzata… L'articoloha: “Andrea fermati” proviene da leggilo.org.

RaiNews : Un uomo di 37 anni viene ascoltato in queste ore in Procura a #Lecce. Si tratterebbe di un edicolante del posto. E… - MediasetTgcom24 : Duplice omicidio Lecce, fermato un 37enne: è sotto interrogatorio in Procura - mecca_salvatore : RT @MediasetTgcom24: Duplice omicidio Lecce, fermato un 37enne: è sotto interrogatorio in Procura - PugliaStream : Omicidio De Santis e della compagna sospettato in Procura: è un edicolante - NoiNotizie : #Lecce, duplice omicidio: un sospettato -