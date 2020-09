Napoli su Vecino: ecco i dettagli della trattativa (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il Napoli va su Matias Vecino. Il centrocampista è molto indietro nelle gerarchie dell’Inter che in questo momento può contare su ben otto centrocampisti centrali in rosa e dovrà quindi sfoltire necessariamente il reparto. L’uruguaiano è sempre stato abbastanza fuori dai piani di Conte, anche nello scorso anno, e il Napoli ha bisogno di prendere un giocatore che sostituisca nella rosa Allan, andato all’Everton: le premesse per l’affare ci sono. Il Napoli vorrebbe Matias Vecino: nel calciomercato di questa sessione va quasi da sé che la formula prescelta per il trasferimento sia il prestito con diritto di riscatto. Tutte le fonti sembrano concordare che la base d’intesa che si sta provando a trovare in queste ore verte su questa formula ... Leggi su giornal (Di mercoledì 23 settembre 2020) Ilva su Matias. Il centrocampista è molto indietro nelle gerarchie dell’Inter che in questo momento può contare su ben otto centrocampisti centrali in rosa e dovrà quindi sfoltire necessariamente il reparto. L’uruguaiano è sempre stato abbastanza fuori dai piani di Conte, anche nello scorso anno, e ilha bisogno di prendere un giocatore che sostituisca nella rosa Allan, andato all’Everton: le premesse per l’affare ci sono. Ilvorrebbe Matias: nel calciomercato di questa sessione va quasi da sé che la formula prescelta per il trasferimento sia il prestito con diritto di riscatto. Tutte le fonti sembrano concordare che la base d’intesa che si sta provando a trovare in queste ore verte su questa formula ...

