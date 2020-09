Multe pazze, ecco come fare per annullarle: arriva l’app e le regole del Comune di Napoli (Di mercoledì 23 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un’app del Comune di Napoli per chiedere di annullare le migliaia di Multe pazze arrivate nei giorni scorsi a tantissimi cittadini. Poco fa sul sito del Comune sono state pubblicate le delibere con le regole per l’annullamento delle contravvenzioni elevate ai tanti napoletani ignari della trasformazione delle strade del centro storico in aree pedonali. Linee guida che saranno seguite dagli Uffici competenti per porre fine ad un terribile errore, come annunciato nei giorni scorsi dal sindaco di Napoli, Luigi de Magistris. I cittadini multati, come si legge, dovranno trasmettere i propri dati attraverso un’apposita App sul sito del ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 23 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Un’app deldiper chiedere di annullare le migliaia dite nei giorni scorsi a tantissimi cittadini. Poco fa sul sito delsono state pubblicate le delibere con leper l’annullamento delle contravvenzioni elevate ai tanti napoletani ignari della trasformazione delle strade del centro storico in aree pedonali. Linee guida che saranno seguite dagli Uffici competenti per porre fine ad un terribile errore,annunciato nei giorni scorsi dal sindaco di, Luigi de Magistris. I cittadini multati,si legge, dovranno trasmettere i propri dati attraverso un’apposita App sul sito del ...

