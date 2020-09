Migranti | la proposta della Commissione Ue | “Alleggerire il peso sui Paesi di primo approdo | ricollocamenti automatici e rimpatri rapidi”

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Iscatteranno “in modo automatico” e verrà alleggerito ilsuidiingresso, che oggi col regolamento di Dublino sono i responsabili nell’ingresso del migrante in Europa. Tutti i“dovranno mostrare solidarietà verso isotto pressione: potranno farlo o con i, o con isponsorizzati“. Sono questi i punti principali presentati dalla commissaria europea Ylva Johansson insieme al vicepresidente Margaritis Schinas per il nuovo Patto su asilo e migrazione, che mette al centro il “meccanismo di solidarietà obbligatorio” ed evidenzia che “non ci saranno più soluzioni ad hoc” ad ogni sbarco, perché ci saranno ...

Un meccanismo di solidarietà che scatterà «in modo automatico» per i migranti che vengono salvati in mare. Lo ha annunciato la commissaria europea Ylva Johansson, che con il vicepresidente Margaritis ...Quella proposta dall'Ue sui migranti è "una soluzione per ricostruire la fiducia tra Stati membri e per ripristinare la fiducia dei cittadini nella nostra capacità di gestire come Unione". Così la ...