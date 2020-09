"Mai successo prima". Clamoroso colpo di scena al Gf Vip: ecco chi può entrare (Di mercoledì 23 settembre 2020) Esce dalla porta, ma rientra dalla finestra. Per Flavia Vento sarebbe pronto il piano B al Grande Fratello Vip. colpo di scena. Dolo aver abbandonato il programma di Canale5 condotto da Alfonso Signorini a 24h dall'inizio, la Produzione starebbe accarezzando l'idea di rimetterla in pista. Forse da venerdì. Ma non sola, bensì con i suoi amati 7 cani (che, secondo spifferate, dovrebbero avere uno spazio nella casa). Sarebbe stata questa la condizione messa nero su bianco nella trattativa. Si tratterebbe di un Clamoroso precedente, mai accaduto prima. Ma quasi certamente, almeno secondo le voci giunte alle nostre orecchie, l'ipotesi di un ritorno della Vento in casa mischierebbe ancora di più le carte, regalando un nuovo capitolo. Col “Vento” in poppa. ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 settembre 2020) Esce dalla porta, ma rientra dalla finestra. Per Flavia Vento sarebbe pronto il piano B al Grande Fratello Vip.di. Dolo aver abbandonato il programma di Canale5 condotto da Alfonso Signorini a 24h dall'inizio, la Produzione starebbe accarezzando l'idea di rimetterla in pista. Forse da venerdì. Ma non sola, bensì con i suoi amati 7 cani (che, secondo spifferate, dovrebbero avere uno spazio nella casa). Sarebbe stata questa la condizione messa nero su bianco nella trattativa. Si tratterebbe di unprecedente, mai accaduto. Ma quasi certamente, almeno secondo le voci giunte alle nostre orecchie, l'ipotesi di un ritorno della Vento in casa mischierebbe ancora di più le carte, regalando un nuovo capitolo. Col “Vento” in poppa. ...

