Luis Suarez, tentativo fraudolento per ottenere la Cittadinanza Italiana (Di mercoledì 23 settembre 2020) Luis Suarez ha sostenuto un esame fasullo per ottenere la Cittadinanza ed il passaggio alla Juventus. Il calciatore attaccante del Barcellona e della nazionale uruguaiana, Luis Alberto Suarez Díaz, nato a Salto Oriental in Uruguay il 24 gennaio 1987, avrebbe sostenuto un finto esame per ottenere Cittadinanza e passaggio alla Juventus. “Dall’inchiesta è emerso che gli argomenti discussi durante l’esame erano stati preventivamente concordati con il candidato e che il voto gli era stato attribuito ancor prima dell’esame“, ha affermato la Procura della Repubblica di Perugia. “L’indagine è nata per caso, come la maggior parte di queste. Siamo partiti, a febbraio 2020, a fare accertamenti ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 23 settembre 2020)ha sostenuto un esame fasullo perlaed il passaggio alla Juventus. Il calciatore attaccante del Barcellona e della nazionale uruguaiana,AlbertoDíaz, nato a Salto Oriental in Uruguay il 24 gennaio 1987, avrebbe sostenuto un finto esame pere passaggio alla Juventus. “Dall’inchiesta è emerso che gli argomenti discussi durante l’esame erano stati preventivamente concordati con il candidato e che il voto gli era stato attribuito ancor prima dell’esame“, ha affermato la Procura della Repubblica di Perugia. “L’indagine è nata per caso, come la maggior parte di queste. Siamo partiti, a febbraio 2020, a fare accertamenti ...

Corriere : ?? ULTIM'ORA - La cittadinanza italiana di Luis #Suarez è stata ottenuta con una truffa - SkyTG24 : Suarez, cittadinanza italiana ottenuta con truffa: punteggio attribuito prima della prova - Agenzia_Ansa : La cittadinanza italiana di Luis #Suarez è stata ottenuta con una truffa: è quanto ha accertato un'inchiesta della… - Giggi_Jj : @giusi1975 @m_crosetti @repubblica Giusi, Luis Suarez ha 33 anni, è uruguaiano, nella sua vita ha solo tirato calci… - fedegrdn : La legge è uguale per tutti. Come prendere la cittadinanza italiana se non ti chiami Luis Suarez -