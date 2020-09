Limatola | l’apertura della scuola slitta oltre il 1 ottobre | la data

Leggi su anteprima24

Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Al'anno scolastico inizierà lunedì 5. Il sindaco Domenico Parisi ha firmato l'ordinanza numero 12 del 23 settembre 2020 che posticipa l'inizio delle attività didattiche per le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale per l'anno scolastico 2020/2021, precedentemente fissato per giovedì 24 settembre. La decisione è stata assunta dal primo cittadino in seguito al numero dei contagi nel Sannio e "al fine – si legge dal testo – di garantire il ripristino degli spazi didattici, in seguito allo svolgimento delle consultazioni referendarie e regionali, in modo da accogliere tutti gli alunni in condizioni di sicurezza".