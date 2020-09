Lavoro: consulenti, dal 'nero' alla minaccia di licenziamento, ecco 'indici' sfruttamento (Di mercoledì 23 settembre 2020) Roma, 23 set. (Labitalia) - 'Gli indici 'rivelatori' dello sfruttamento del lavoratore nella giurisprudenza di legittimità'. E' approfondimento di oggi della Fondazione studi consulenti del Lavoro con cui si compie un 'excursus' tra le sentenze della Corte di Cassazione, emesse dal 2015 a oggi, per illustrare le caratteristiche dello sfruttamento individuando gli 'indici rivelatori' dello stesso. Tra alcuni dei requisiti rilevati dalla giurisprudenza e richiamati nel documento: il trasporto dei lavoratori su veicoli privi di qualunque mezzo di sicurezza, costretti a viaggiare in piedi o seduti a terra, con indumenti inidonei al Lavoro nei campi; la protrazione del Lavoro per l'intera giornata, senza giorni di riposo o ferie; il ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 23 settembre 2020) Roma, 23 set. (Labitalia) - 'Gli'rivelatori' dellodel lavoratore nella giurisprudenza di legittimità'. E' approfondimento di oggi della Fondazione studidelcon cui si compie un 'excursus' tra le sentenze della Corte di Cassazione, emesse dal 2015 a oggi, per illustrare le caratteristiche delloindividuando gli 'rivelatori' dello stesso. Tra alcuni dei requisiti rilevati dgiurisprudenza e richiamati nel documento: il trasporto dei lavoratori su veicoli privi di qualunque mezzo di sicurezza, costretti a viaggiare in piedi o seduti a terra, con indumenti inidonei alnei campi; la protrazione delper l'intera giornata, senza giorni di riposo o ferie; il ...

