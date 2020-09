L’attualità de “I Miserabili” di Ladj Ly | in una periferia corrotta e oppressa

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Quando quest’anno “I Miserabili” è uscito, è arrivato al momento giusto, toccando i punti adatti e smuovendo le domande più attuali. Il lockdown si era concluso da poco mentre il mondo ancora era scosso per la morte di George Floyd. Il film diLy è francese solo nei dialoghi e nelle vesti, per il resto racconta una storia mondiale. Soprattutto in un momento storico che si può riassumere nel motto “I can’t breath”. Il film, anticipatore di un movimento che ha paralizzato il mondo già bloccato in quarantena, è stato presentato al Festival di Cannes nel 2019 mentre in Italia è uscito a circa un anno di distanza, battendo il tempo al suo stesso gioco. Ispirato al corto del regista stesso del 2017, “I Miserabili” racconta una giornata nel paese di ...