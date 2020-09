Kerry Washington: "Quando sono in giro con i miei figli ho paura che mi fermi la polizia" (Di mercoledì 23 settembre 2020) Kerry Washington torna ad affrontare il tema del razzismo in una nuova intervista, raccontando di avere paura di girare con i suoi figli in alcuni quartieri per timore dell'arrivo della polizia. La star di Scandal e Little Fires Everywhere Kerry Washington è tornata a parlare del razzismo, tema ancora così vivo in America, raccontando di come anche lei, nonostante la sua fama, ha ancora paura di girare in alcuni quartieri con i suoi figli per paura che arrivi la polizia improvvisamente. L'attrice ha affrontato l'argomento razzismo grazie alla partecipazione a un podcast chiamato Jemele Hill is Unbothered. Kerry Washington ha raccontato di essere ancora ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 23 settembre 2020)torna ad affrontare il tema del razzismo in una nuova intervista, raccontando di averedi girare con i suoiin alcuni quartieri per timore dell'arrivo della. La star di Scandal e Little Fires Everywhereè tornata a parlare del razzismo, tema ancora così vivo in America, raccontando di come anche lei, nonostante la sua fama, ha ancoradi girare in alcuni quartieri con i suoiperche arrivi laimprovvisamente. L'attrice ha affrontato l'argomento razzismo grazie alla partecipazione a un podcast chiamato Jemele Hill is Unbothered.ha raccontato di essere ancora ...

nunun_pfan : RT @VanityFairIt: Le star di «Little Fires Everywhere», partecipando da remoto agli Emmy Awards dell'era coronavirus, hanno brindato al 202… - micene_return : @LaDeny_ E Kerry Washington non premiata per Little fires everywhere, con tutto il rispetto per Zendaya - VanityFairIt : Le star di «Little Fires Everywhere», partecipando da remoto agli Emmy Awards dell'era coronavirus, hanno brindato… - zazoomblog : Reese Witherspoon e Kerry Washington come noi: non ne possono più del 2020 (e gli Emmy diventano Capodanno) -… - AlessioBuzzanca : @CesareMarcucci @PrimeVideoIT @LittleFiresHulu Sì, ma soprattutto con Reese Witherspoon e Kerry Washington. -

Ultime Notizie dalla rete : Kerry Washington Reese Witherspoon e Kerry Washington come noi: non ne possono più del 2020 Vanity Fair Italia Kerry Washington: "Quando sono in giro con i miei figli ho paura che mi fermi la polizia"

L'attrice ha affrontato l'argomento razzismo grazie alla partecipazione a un podcast chiamato Jemele Hill is Unbothered. Kerry Washington ha raccontato di essere ancora diffidente ad andare in giro in ...

Emmy Awards 2020, il red carpet è digitale: Jennifer Aniston in pigiama e tutti i look delle star

Si sono tenuti ieri gli Emmy Awards 2020, i cosiddetti "Oscar della tv", e hanno visto il trionfo della serie comica Schitt’s Creek, di Jeremy Strong che si è aggiudicato il titolo di migliore attore ...

L'attrice ha affrontato l'argomento razzismo grazie alla partecipazione a un podcast chiamato Jemele Hill is Unbothered. Kerry Washington ha raccontato di essere ancora diffidente ad andare in giro in ...Si sono tenuti ieri gli Emmy Awards 2020, i cosiddetti "Oscar della tv", e hanno visto il trionfo della serie comica Schitt’s Creek, di Jeremy Strong che si è aggiudicato il titolo di migliore attore ...