Grosso incendio in un appartamento: evacuata palazzina (Di mercoledì 23 settembre 2020) E' divampato un Grosso incendio all'interno di un appartamento al piano rialzato di un palazzo in via Flaminia nr. 657. E' successo ieri mattina, intorno alle 5:56. Sul posto gli agenti del Commissariato Ponte Milvio e i Vigili del Fuoco. E' stato accertato che le fiamme sono divampate in seguito ad un cortocircuito di un frigorifero. Un'inquilina dell'appartamento (dichiarato poi inagibile dai vigili del fuoco) è rimasta lievemente ferita ad un dito. Venti, invece, gli abitanti del palazzo che sono stati fatti evacuare. su Il Corriere della Città.

