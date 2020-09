Grande Fratello Vip, Fulvio Abbate su Adua Del Vesco: "Una pupa da vetrina in cerca d'autore" (Di mercoledì 23 settembre 2020) Lo scrittore commenta con Myriam Catania il comportamento di Adua nella Casa del Grande Fratello Vip. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 23 settembre 2020) Lo scrittore commenta con Myriam Catania il comportamento dinella Casa delVip.

GrandeFratello : La decisione di Grande Fratello su Fausto Leali è arrivata: è ufficialmente squalificato e deve immediatamente abba… - GrandeFratello : Grande Fratello per la prima volta concederà ad un Vip misterioso la gestione dell'account Twitter ufficiale del pr… - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - diomededasparta : @3gennaio2013 Nulla di più vero... e na paghiamo ancora le cause... 'grande fratello . Tempation Island ecc. Ecc.' - Sonoinnocentema : RT @adrianobusolin: 'Negr***? Ormai si possono denigrare solo i bianchi': Feltri in difesa di Fausto Leali -