Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci e la battuta sull'ex Flavio Briatore dopo il bacio con Pierpaolo Pretelli (Di mercoledì 23 settembre 2020) Tra e Pierpaolo Pretelli, concorrenti del c'è sempre più feeling. Complice il bacio sulle labbra in piscina, lui avrebbe confessato ai coinquilini un interesse nei suoi confronti. Non sono mancate ... Leggi su leggo (Di mercoledì 23 settembre 2020) Tra e, concorrenti del c'è sempre più feeling. Complice ile labbra in piscina, lui avrebbe confessato ai coinquilini un interesse nei suoi confronti. Non sono mancate ...

GrandeFratello : La decisione di Grande Fratello su Fausto Leali è arrivata: è ufficialmente squalificato e deve immediatamente abba… - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - HuffPostItalia : Il Commissario Montalbano (in replica) batte il Grande Fratello VIP - DanGregory64 : @VolpatoErmanno Buongiorno Ermanno, spero che la vendemmia sia un grande successo?? grande abbraccio e ?????? fratello?????????????? - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Lory Del Santo-choc: 'Una mia attrice è scomparsa', ombre nerissime sul reality di Canale 5 -