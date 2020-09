Grande Fratello Vip 2020, colpo di scena: ecco chi rientra in casa (Di mercoledì 23 settembre 2020) Grande Fratello Vip 2020, clamoroso colpo di scena in arrivo: Alfonso Signorini sarebbe pronto a far rientrare un concorrente andato a casa e non solo. Potrebbe esserci un clamoroso colpo di scena nella casa del Grande Fratello Vip 2020, forse già nella quarta puntata di venerdì 25 settembre. Secondo alcune indiscrezioni riportate da Libero Quotidiano, … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 23 settembre 2020)Vip, clamorosodiin arrivo: Alfonso Signorini sarebbe pronto a farre un concorrente andato ae non solo. Potrebbe esserci un clamorosodinelladelVip, forse già nella quarta puntata di venerdì 25 settembre. Secondo alcune indiscrezioni riportate da Libero Quotidiano, … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

GrandeFratello : La decisione di Grande Fratello su Fausto Leali è arrivata: è ufficialmente squalificato e deve immediatamente abba… - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - HuffPostItalia : Il Commissario Montalbano (in replica) batte il Grande Fratello VIP - abigailswisdom : Forse l'aspetto più affascinante e insieme inquietante del Grande Fratello sono i nostri commenti, perché o non cap… - oikanjiro : ci dovrebbero fare un programma invece che Il Grande Fratello 'Il Grande Manzo' -