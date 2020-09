Elezioni Comunali nel Lazio: flop del Movimento 5 Stelle, i pentastellati quasi ovunque ultimi e con percentuali irrisorie (Di mercoledì 23 settembre 2020) Abbiamo preso in esame gli 11 Comuni (sui 36 totali) con popoLazione superiore ai 15mila abitanti nei quali si votava nel Lazio: Ceccano (Frosinone), Anguillara, Albano, Ariccia, Colleferro, Genzano, Rocca di Papa, Zagarolo (Roma), Terracina, Fondi (Latina), Civita Castellana (Viterbo). Quattro i Comuni a cui è bastato il primo turno per eleggere il Sindaco: si tratta di Ceccano (Frosinone) dove ha vinto il cdx con FDI e Lega, Albano Laziale (Roma) dove ha vinto il PD così come a Colleferro e Civita Castellana (Viterbo) dove invece ha trionfato il candidato di FDI, Lega e Forza Italia. I Comuni del Lazio al ballottaggio Negli altri sette enti locali sarà invece ballottaggio: in provincia di Latina, a Terracina, se la vedranno FDI, Cambiamo e civiche contro Lega e Forza Italia, mentre a Fondi sarà ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 23 settembre 2020) Abbiamo preso in esame gli 11 Comuni (sui 36 totali) con popone superiore ai 15mila abitanti nei quali si votava nel: Ceccano (Frosinone), Anguillara, Albano, Ariccia, Colleferro, Genzano, Rocca di Papa, Zagarolo (Roma), Terracina, Fondi (Latina), Civita Castellana (Viterbo). Quattro i Comuni a cui è bastato il primo turno per eleggere il Sindaco: si tratta di Ceccano (Frosinone) dove ha vinto il cdx con FDI e Lega, Albano Laziale (Roma) dove ha vinto il PD così come a Colleferro e Civita Castellana (Viterbo) dove invece ha trionfato il candidato di FDI, Lega e Forza Italia. I Comuni delal ballottaggio Negli altri sette enti locali sarà invece ballottaggio: in provincia di Latina, a Terracina, se la vedranno FDI, Cambiamo e civiche contro Lega e Forza Italia, mentre a Fondi sarà ...

Corriere : Iacopo Melio diventa consigliere in Toscana: 11 mila preferenze con i comizi virtuali e la battaglia per i diritti - SkyTG24 : Elezioni Lesina, c’è solo un candidato ma manca il quorum: non eletto sindaco leghista - you_trend : ?? La mappa dell'affluenza finale al #referendum, comune per comune Come prevedibile, l'affluenza è stata più eleva… - rep_bari : Elezioni comunali in Puglia, il centrosinistra avanti: a Trani trionfa Bottaro ad Andria il Pd in testa e al ballot… - canalsanbovo : Determinazione del 22/09/2020: COMPETENZE CORRISPOSTE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI COMUNALI E… -