Doc – Nelle Tue Mani 2 già confermata, la seconda stagione in produzione nel 2021 (Di mercoledì 23 settembre 2020) Mentre la seconda parte della prima stagione si appresta a debuttare su Rai1, arriva la conferma che ci sarà presto anche Doc – Nelle Tue Mani 2, il seguito del fortunato medical drama italiano con Luca Argentero, ispirato alla vera storia del medico Pierdante Piccioni. Ad annunciarlo è lo stesso protagonista della vicenda umana da cui trae spunto la serie, nonché autore del libro che ha ispirato la sceneggiatura: il dottor Piccioni, oltre ad aver messo nero su bianco la storia dell’incidente che gli ha cancellato 12 anni di memoria nel libro Meno dodici: Perdere la memoria e riconquistarla, è anche uno dei consulenti medici che supportano il team di sceneggiatura di Doc, nonché testimone diretto della storia a cui la serie si ispira. Una professione del tutto nuova per ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 23 settembre 2020) Mentre laparte della primasi appresta a debuttare su Rai1, arriva la conferma che ci sarà presto anche Doc –Tue2, il seguito del fortunato medical drama italiano con Luca Argentero, ispirato alla vera storia del medico Pierdante Piccioni. Ad annunciarlo è lo stesso protagonista della vicenda umana da cui trae spunto la serie, nonché autore del libro che ha ispirato la sceneggiatura: il dottor Piccioni, oltre ad aver messo nero su bianco la storia dell’incidente che gli ha cancellato 12 anni di memoria nel libro Meno dodici: Perdere la memoria e riconquistarla, è anche uno dei consulenti medici che supportano il team di sceneggiatura di Doc, nonché testimone diretto della storia a cui la serie si ispira. Una professione del tutto nuova per ...

