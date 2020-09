Di Marzio: “Contatti tra Inter e Napoli per Vecino” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Matias Vecino piace al Napoli Dopo averlo cercato a gennaio, il Napoli torna a contattare l’Inter per Matias Vecino. A riferire del rinnovato Interesse dei partenopei per il centrocampista uruguaiano è Gianluca Di Marzio. “La formula dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto, che diventa obbligo al raggiungimento di un determinato numero di presenze. Si discute della cifra del riscatto: la richiesta dei nerazzurri è 18 milioni, il Napoli ne ha offerti 12″. “Vecino al momento è infortunato e il suo rientro dovrebbe avvenire tra due mesi ma gode dell’apprezzamento di Gattuso, che lo ritiene perfetto in un centrocampo a due, a tre e anche sulla trequarti. Ecco il perché di una formula che ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 23 settembre 2020) Matias Vecino piace alDopo averlo cercato a gennaio, iltorna a contattare l’per Matias Vecino. A riferire del rinnovatoesse dei partenopei per il centrocampista uruguaiano è Gianluca Di. “La formula dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto, che diventa obbligo al raggiungimento di un determinato numero di presenze. Si discute della cifra del riscatto: la richiesta dei nerazzurri è 18 milioni, ilne ha offerti 12″. “Vecino al momento è infortunato e il suo rientro dovrebbe avvenire tra due mesi ma gode dell’apprezzamento di Gattuso, che lo ritiene perfetto in un centrocampo a due, a tre e anche sulla trequarti. Ecco il perché di una formula che ...

