Da Toti a Meloni, parte il processo a Salvini. E lui risponde punto su punto (Di mercoledì 23 settembre 2020) Aria di resa dei conti nel centrodestra. Dopo la mancata spallata al governo e il risultato non esaltante alle Regionali - malgrado la conquista di una Regione storicamente "rossa" come le Marche - tra gli alleati volano i primi fendenti. E a finire nel mirino è Matteo Salvini. Ma a sorprendere è che a sferrare l'attacco siano due degli esponenti fino a ieri più vicini al leader leghista: Giorgia Meloni e Giovanni Toti. La Meloni, nel commentare il mancato successo di Raffaele Fitto in Puglia, si toglie più di un sassolino dalle scarpe: "Noi abbiamo fatto la nostra parte, in Puglia come in Toscana. Se fosse stato così per tutti, se fossimo tutti cresciuti, avremmo vinto nonostante tutto il clientelismo di Emiliano. A me piace fare gioco di squadra e la squadra si vede ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 23 settembre 2020) Aria di resa dei conti nel centrodestra. Dopo la mancata spallata al governo e il risultato non esaltante alle Regionali - malgrado la conquista di una Regione storicamente "rossa" come le Marche - tra gli alleati volano i primi fendenti. E a finire nel mirino è Matteo. Ma a sorprendere è che a sferrare l'attacco siano due degli esponenti fino a ieri più vicini al leader leghista: Giorgiae Giovanni. La, nel commentare il mancato successo di Raffaele Fitto in Puglia, si toglie più di un sassolino dalle scarpe: "Noi abbiamo fatto la nostra, in Puglia come in Toscana. Se fosse stato così per tutti, se fossimo tutti cresciuti, avremmo vinto nonostante tutto il clientelismo di Emiliano. A me piace fare gioco di squadra e la squadra si vede ...

