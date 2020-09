Covid in Campania, nuovo boom di contagi (248) ma c'è un picco di guariti in 24 ore: 136 mai così tanti (Di mercoledì 23 settembre 2020) Nuova impennata di contagi in Campania dopo una giornata di tregua: oggi ci sono 248 nuovi contagiati, 92 in più di ieri ma con 591 tamponi in più effettuati. è questo... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 23 settembre 2020) Nuova impennata diindopo una giornata di tregua: oggi ci sono 248 nuoviati, 92 in più di ieri ma con 591 tamponi in più effettuati.; questo...

Il rialzo dei decessi è minimo ma non va sottovalutato, soprattutto se si allarga lo sguardo a quanto sta succedendo in Europa, con la Spagna che è tornata a dover contare 200 vittime del Covid al ...

La Regione che registra il maggior incremento dei casi è la Campania con 248 nuovi contagi, seguita dalla Lombardia con 196 e dal Lazio con 195. Leggi anche: 1. Covid, picco di contagi nel Lazio: mai ...

