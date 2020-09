Casi stabili, su le rianimazioni. Record nel Lazio: posti esauriti (Di mercoledì 23 settembre 2020) Francesca Angeli Sono 1.392 i nuovi contagi, in terapia intensiva in 239. All'Umberto letti finiti, Vaia: "È la coda delle vacanze" In aumento i ricoveri in terapia intensiva. La crescita del numero di Casi gravi, tanto da richiedere un supporto respiratorio, è l'indicatore più importante, quello che può di nuovo far scattare un allarme dal quale potrebbero conseguire misure più restrittive. E l'attenzione sale in particolare nel Lazio. L'ultimo bollettino segnala una diffusione generale del coronavirus in costante crescita ma comunque sotto controllo. I nuovi Casi 1.392 su 87.303 tamponi eseguiti. Le vittime sono 14. In terapia intensiva ora ci sono 239 pazienti sette più di ieri e i ricoveri «ordinari» salgono di 129 unità e salgono a 2.604. Superati i 300mila ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 23 settembre 2020) Francesca Angeli Sono 1.392 i nuovi contagi, in terapia intensiva in 239. All'Umberto letti finiti, Vaia: "È la coda delle vacanze" In aumento i ricoveri in terapia intensiva. La crescita del numero digravi, tanto da richiedere un supporto respiratorio, è l'indicatore più importante, quello che può di nuovo far scattare un allarme dal quale potrebbero conseguire misure più restrittive. E l'attenzione sale in particolare nel. L'ultimo bollettino segnala una diffusione generale del coronavirus in costante crescita ma comunque sotto controllo. I nuovi1.392 su 87.303 tamponi eseguiti. Le vittime sono 14. In terapia intensiva ora ci sono 239 pazienti sette più di ieri e i ricoveri «ordinari» salgono di 129 unità e salgono a 2.604. Superati i 300mila ...

